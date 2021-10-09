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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 453 bini geçti

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 453 bini geçti

??????? Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, 8 milyon 453 bin 637'ye yükseldi.

??????? Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, 8 milyon 453 bin 637'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 214 bin 37'ye çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 453 bin 637 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 738 bin 553'e ulaştı.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

En fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 453 bini geçti - Haberler
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