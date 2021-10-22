Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Afrika'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesileyle dile getiriyorum. Afrikalı kardeşlerimize muhabbetimizin sadece bir 'retorik' olmadığını, kıta genelinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene forumun "çevrimiçi" formatta düzenlendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna rağmen ikinci forumun katılım ve sonuçları itibariyle başarılı olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Hamdolsun üçüncü toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik, dolaştık ve Afrika'nın liderleri ile bir araya geldik. Afrika'da durum nedir, ne değildir bunları konuştuk ve şimdi de buradayız. Ticaret Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Afrika Birliği Sekretaryasına, forumun düzenlenmesi noktasında gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'i bu güzel organizasyon için ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

"FORUMUN, AFRİKA KITASIYLA İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAMASINI DİLİYORUM"

Forumun, Türkiye'nin gönül köprüleri kurduğu Afrika kıtasıyla iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitekim dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan bankacılık sistemine ve inovasyona kadar birçok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı. Türkiye ile Kıta ülkeleri arasındaki potansiyeli harekete geçirecek politika önerileri, foruma katılan yetkin isimler tarafından paylaşıldı. İş birliğimizin güçlü yönlerinin yanı sıra üzerinde hep birlikte çalışmamız gereken başlıklar da forum çerçevesinde tartışıldı, değerlendirildi. Burada gündeme getirilen hususların, kıtayla ilişkilerimizi güçlendirme gayretlerimizde bize yol göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgınının küresel ticareti etkilediği bir dönemde düzenlenen forumun, iş dünyası için de ufuk açıcı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgün fikirleriyle forumu zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür etti.

"AFRİKA'NIN KALPLERİMİZDEKİ MÜSTESNA YERİNİ HER VESİLEYLE DİLE GETİRİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Afrika'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesileyle dile getiriyorum. Afrikalı kardeşlerimize muhabbetimizin sadece bir 'retorik' olmadığını, kıta genelinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülke olarak biz adım atınca, Afrikalı siyasetçiler çok daha büyük bir hüsnü kabulle buna karşılık veriyor. "

Türk iş dünyasının kıta ülkelerindeki yatırımları arttıkça bundan Türk girişimcilerinin yanı sıra Afrikalıların da istifade ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıtaya yaptığı son seyahatinde buna bir kez daha şahit olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü başladığı Afrika temasları kapsamında beraberinde bakanlar ve kalabalık bir iş adamı heyeti ile önce Angola, sonra Togo ve Nijerya'da çok verimli temaslarda bulunduklarını anlatarak şunları kaydetti: "Her üç ülkede devlet başkanları ve siyasetçilerle bire bir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Togo'da ayrıca Burkina Faso ve Liberya Devlet Başkanlarıyla da bir araya geldik. Ziyaretimiz kapsamında Angola ve Nijerya'da iş forumları düzenledik. Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki, her üç ülkede de Afrikalı kardeşlerimiz bizi çok büyük bir muhabbetle karşıladı. Afrika'da şahsımıza ve heyetimize gösterilen sıcak ilgi ve samimiyet karşısında bu aziz milletin bir ferdi olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum. "

"TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ, KAZAN-KAZAN TEMELİNDE ÇOK BOYUTLU BİR ŞEKİLDE GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın Afrika seyahatlerinde edindiği izlenim ve hatıralarını içeren "Afrika Ziyaretlerim" kitabının da kendilerinin bu muhteşem coğrafyaya bağlılıklarının anlamlı bir nişanesi olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Türk kültürüne yönelik ilginin Afrikalı dostlarının arasında arttığını görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde aralarındaki bu samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inandığını söyledi.

Ortak çabalarının pek çok alanda meyvelerini vermeye başladığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye-Afrika ilişkileri, eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde çok boyutlu bir şekilde hamdolsun günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıtayla ilgisi artarken, Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin özellikle turizm, sağlık, altyapı ve üretim alanındaki imkanlarını keşfediyor, Türkiye'nin modern ve kaliteli sağlık altyapısıyla tanışan Afrikalı kardeşlerimiz hastalıklarına şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünleri Afrika halklarının hem sınır güvenliğine hem de terörle mücadelesine büyük katkı sağlıyor. İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri, ticari mekanizmalar, on binlerce Afrikalı kardeşlerimize istihdam imkanı sunuyor. Bugün Afrika'da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerinin imzası var. Türk firmaları kıta genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan bin 150'den fazla projeyi üstlendiler. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri de 6 milyar doları aşmış durumda. Bölgeyle toplam ticaretimiz 2003 yılındaki 5, 4 milyar dolar seviyesinden 2020 yılı sonunda 25, 3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bu hacmi önce 50 milyar dolara, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır. El birliği içinde çalışarak bu hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum. "

"TÜRK KONSEYİ ÜYELERİYLE BİRLİKTE KITA ÜLKELERİNE AŞI YARDIMI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini hatırlatarak koronavirüs gerçeğinin bir müddet daha küresel gündemi belirleyeceğinin anlaşıldığını söyledi.

Burada salgının yönetimiyle ilgili bazı hususların da artık açıkça ifade edilmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yıllık sürece baktığımızda Batılı ülkeler başta olmak üzere ekonomik bakımdan gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun bir şekilde yönetemediklerini görüyoruz. Tüm dünyada hayatı altüst eden böylesi büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır. Yükselen gümrük duvarları ve korumacı tedbirler, en çok Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomilerine zarar vermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi verilerine değinerek, bugüne kadar yaklaşık 6 milyonu aşkın Afrikalının Kovid-19'a yakalandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle salgında hayatını kaybeden Afrikalılar için bir kez daha taziye sunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Afrika atasözünde "Hayırseverlik varlıktan değil kalptendir" denildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Biz de güzel Türkçemizde 'Az veren candan, çok veren maldan' diyoruz. Bu anlayışla salgın sürecinde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken elimizdeki imkanları Afrikalı kardeşlerimizle de paylaştık. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah onay aşamalarından sonra Turkovac aşımızın da kullanıma girmesiyle aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Zira yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Bu anlayışla Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık dönemiyle birlikte 30 Afrika ülkesine toplam 50 ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek uluslararası toplumun görmezden geldiği Somali'yi 2011'de eşi Emine Erdoğan ile beraber ziyaret eden ilk lider olduğunu anlattı.

Bu ziyaretleri hem eski sömürgeci güçlerin hem de yurt içinde Afrika kıtasına karşı ön yargılı kesimlerin duydukları rahatsızlığa rağmen düzenlediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Salgın şartlarının Afrika'yla karşılıklı üst düzey ziyaret trafiğimizi aksatmasına asla müsaade etmedik. Sadece bu yıl Sahraaltı Afrika ülkelerinden 36 üst düzey heyete ev sahipliği yaptık. Türk Hava Yollarının kısa süre içinde kıtada salgın öncesi uçuş sayılarını tekrar yakalayacağına hatta geçeceğine inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmalarının, ikili ticaretimizin kolaylaştırılmasında oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Bugün yürürlükte olan 22 anlaşmadan dördünü Afrika ülkeleriyle yaptık. Ayrıca dört farklı Afrika ülkesiyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerimiz sürüyor. "

"TÜRKİYE OLARAK AFRİKA İÇİ TİCARETİN GELİŞTİRİLME ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine bir dizi Afrika ülkesiyle de müzakereleri başlatmayı planlıyoruz. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın yürürlüğe girme ve uygulama süreçlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak Afrika içi ticaretin geliştirilme çabalarını destekliyor, kıtayla iş yapan firmalarımızı yerelleşme hususunda teşvik ediyoruz. İş dünyamızın Afrika'yla ticari iş birliklerini ilerletirken bu anlaşmanın getireceği yeni şartlara göre strateji belirlemeleri son derece önemlidir. Öte yandan, finans ve bankacılık yönü eksik kalan ticaret ve yatırımın ilişkilerde ivme kaybına yol açması kaçınılmazdır. Gerek Afrika'daki güçlü finans kuruluşlarının gerekse Türk bankacılık sektörünün bu konuda daha vizyoner davranmasını bekliyoruz. Ticaretle beraber karşılıklı yatırım ilişkilerimiz de güçlendikçe inşallah halklarımız arasındaki kültürel yakınlaşma da hızlanacaktır. 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde yine İstanbul'da düzenleyeceğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin tüm bu başlıklarda bizlere yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum. "

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkelerine ve halklarına İstanbul'dan dostluk ve kardeşlik mesajlarını ilettiğini sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cibutili engelli bir kadın sanatçı tarafından 2016'da yapılan mozaik tabloyu armağan etti. Tablonun, Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin Türkiye'de adil bir pazara ulaşması ve gelirlerinin Afrikalı kadınlarla paylaşılması amacıyla hayata geçirilen Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde sergilendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Mapa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal ve Vestel Genel Müdürü Ergün Güler'e Türkiye-Afrika İş Birliği ödülünü takdim ederek katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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