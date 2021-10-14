Afrika Birliğinde mali bağımsızlık tartışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Birliğinde mali bağımsızlık tartışmaları sürüyor

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika Birliğinde mali bağımsızlık tartışmaları sürüyor

ADDİS Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrikalıların örgütün mali bağımsızlığını elde etmesi için çalışması gerektiğini söyledi.

ADDİS Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrikalıların örgütün mali bağımsızlığını elde etmesi için çalışması gerektiğini söyledi.

Muhammed, Afrikalı dışişleri bakanlarının bir araya geldiği 39. Olağan Yürütme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bütçesinin büyük kısmını uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkelerden elde eden örgütün kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurguladı.

"Bağış ve örgütün bağımsızlığı arasında ağır bir yük var ve bizim kendi kaynaklarımıza güvenmeye ihtiyacımız var." diyen Muhammed, bütçedeki reform sürecinin sürdüğünü ve sadece acil konularda harcama yapılmasına öncelik verildiğini ifade etti.

Muhammed, örgütün mali bağımsızlığını elde etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula da reform çabalarıyla Afrika'yı dünyada güçlü şekilde yerini alabilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

İki günlük toplantıda, barış ve güvenlik konularının yanı sıra örgüte gözlemci üye olarak kabul edilen İsrail'in üyeliğine yönelik itirazların da tartışılması bekleniyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Caner Erkin
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afrika Birliğinde mali bağımsızlık tartışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:19:47. #1.11#