Afrika Birliği, "Sudan'da Anayasal Bildirge'ye bağlı kalınması" çağrısı yaptı

ADDİS Afrika Birliği (AfB), Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk ile bazı sivil yöneticilerin ordu tarafından gözaltına alınması sonrası Anayasal Bildirge'ye bağlı kalınması çağrısı yaptı.

AfB Twitter hesabından, Sudan'daki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede yaşanan mevcut gelişmelerin itidalle çözülmesi ve Anayasal Bildirge'ye bağlı kalınması çağrısı yapıldı.

Ayrıca tüm siyasi liderlerin serbest bırakılması ve insan haklarına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.