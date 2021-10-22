Afrika Birliği güçleri Somali'de 7 sivili öldürdüğünü kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Birliği güçleri Somali'de 7 sivili öldürdüğünü kabul etti

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika Birliği güçleri Somali'de 7 sivili öldürdüğünü kabul etti

Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), Somali'de 10 Ağustos'ta Eş-Şebab'a yönelik operasyonda askerlerinin 7 sivili öldürdüğünü kabul etti.

Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), Somali'de 10 Ağustos'ta Eş-Şebab'a yönelik operasyonda askerlerinin 7 sivili öldürdüğünü kabul etti.

AMISOM'dan yapılan açıklamada, Somali hükümetinin söz konusu operasyonda 7 sivilin öldüğüne ilişkin yaptığı açıklama sonrası açılan soruşturmada, hadisenin doğrulandığı ifade edildi.

Golweyn bölgesindeki çatışma sırasında bir AMISOM askerinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, sorumlu askerlerin adalet önüne çıkarılacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, AMISOM'un yaşananların tüm sorumluluğunu aldığı ve çatışmadaki askerlerin Uganda uyruklu olduğu kaydedildi.

AMISOM'da 5 ülkeden yaklaşık 20 bin asker görev yapıyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için 'birlikte kalkınma ve kazanma' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için "birlikte kalkınma ve kazanma" vurgusu

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title