Afganlar Mziğe Katar'da Devam Ediyor

Taleban'ın yönetime el koymasının ardından Afganistan'ı terkedenler arasında Ulusal Müzik Enstitüsü üyeleri de var. Müzisyenler çalışmalarını Katar'da sürdürüyor. Müzisyenler zengin kültürlerini müzikle tanıtarak Afganistan için mücadelelerini sürdüreceklerini söylüyor

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