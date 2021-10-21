- Afganistan- Pakistan sınırında uzun tır kuyrukları oluştu

KARAÇİ - Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından kapatılan ve hala kapalı olan Pakistan ile Afganistan sınırında uzun tır kuyrukları oluştu.

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesiyle sınırı kapatma kararı almıştı. Zaman zaman sadece ticari ürünlerin geçişi için sınır kapılarını açan Pakistan yönetimi, dün de bin Afgan öğrencinin Pakistan'a geçişişine izin verildi. Yaklaşık 2 haftadır herhangi bir aracın geçişine izin verilmeyen Torkham ve Chaman kontrol noktalarında ise uzun tır kuyrukları oluştu. Sınırın kapatılmasından siviller de etkilendi. Sınırı geçemeyen siviller araçları ile yollarda kaldı.

Afgan iş adamları da sınırın bir an evvel açılmasını istiyor. Afgan iş adamları, Pakistan sınırında bekletilen tırların gıda ve diğer ürünler içerdiğini ve ürünlerin bozulması nedeniyle ile zarar gördüklerini ifade ediyor.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Tawakal Ahmadyar, "Sadece meyve ve sebze ürünleri içeren tırlarımıza Pakistan'a geçiş için dün izin verildi. Diğer ürünlerimizin Torkham sınır kapısından geçmesine dahil izin almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.