Afganistan-Pakistan sınırında tır kuyruğu

Afganistan'ın Host kentindeki Ghulam Khan sınır kapısından Pakistan'a geçmek isteyen kamyonların, sınır kapısı yakınlarında bekleyişleri devam etti. Ghulam Khan sınır kapısındaki Afgan tüccarlar ve kamyon şoförleri, Pakistan ordusunun her gün sınırlı sayıda aracın Pakistan'a geçmesine izin verdiğini ve kalan araçların 8 ila 10 gün boyunca Ghulam Khan sınır kapısında yakınlarında beklediğini belirtiyor.