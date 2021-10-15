Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği...

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. - KANDAHAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Temel Karamollaoğlu
Magazin
Spor Burak Elmas Sergio Perez Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Meral Akşener Murat Kurum Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 13:31:19. #1.13#