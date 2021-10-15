Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi (2) - Haberler
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Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi (2)

AA / Murteza Khaliqi - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne Bombalı Saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.

Söz konusu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi (2)

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi (2)

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi (2)

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi (2)
AA / Murteza Khaliqi - Son Dakika Haberleri
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

 Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi

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Haber: Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi (2) - Haberler
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