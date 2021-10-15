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Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi

AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne Bombalı Saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.

Söz konusu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri
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