Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda 47 kişi öldü - Haberler
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Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda 47 kişi öldü

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda 47 kişi öldü

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtti.

Yerel yetkililer, saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye geçen hafta bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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 Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi
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