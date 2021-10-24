Afganistan'daki zorluklara rağmen küçük hattatlar sanattan vazgeçmiyor

Afganistan'da yaşanan sorunlara rağmen hattat Seyyid Payende Şah Haşimi, 10 metrekarelik atölyesinde küçük talebelerinin büyük hedeflerine ulaşmalarına rehberlik ediyor.

Başkent Kabil'de 10 yıldır hat sanatı dersleri veren Afganistan Güzel Yazı Sanatçıları Derneği üyesi Haşimi, ülkedeki son gelişmeler ışığında hat sanatının geldiği noktayı ve bu sanatı gelecek nesillere aktarma çabalarını AA muhabirine anlattı.

Hat hocası Haşimi, daha önce bir özel okulda hat dersleri verdiğini, Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının ardından yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle söz konusu okulun kapandığını ve işsiz kaldığını, daha sonra kısıtlı imkanlarla bu atölyeyi açtığını söyledi.

Kabil'in Darul Eman semtinde yaklaşık 10 yıldır 1000'den fazla öğrenciye ders verdiğini dile getiren 40 yaşındaki Haşimi, "Bu sanatı, 16 yıldır yapıyorum. 10 metrekare alana sahip bu küçük dükkanda da çocuklara İslam sanatlarından biri olan hat sanatını öğretiyorum. Bu sanat tüm İslam ülkelerinde mevcut." dedi.

"İslam dünyasında en sevilen sanatlardan biri"

Kirası 4 bin Afgani (yaklaşık 44 dolar) olan atölyede bu günlerde 12 öğrenci ders alıyor. Haşimi, bir aylık kurs ücretinin 300 Afgani (yaklaşık 3 dolar) olduğunu fakat birçok öğrenciden maddi durumları iyi olmadığı için ücret alamadığını belirtti.

Haşimi, "İslam dünyasında en sevilen sanatlardan biri hat sanatıdır. Bu sanatı ülkemin insanlarının ve çocukların öğrenmesi için çaba gösteriyorum. Böylece çocukların gelecekte iyi birer hattat olmaları için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz nedeniyle ülkedeki hat hocalarının zor durumda olduğunu dile getiren Haşimi, şunları kaydetti:

"Afganistan'da bu zamana kadar hiçbir hükümet, sanatçılara verilmesi gereken değeri ve desteği vermedi. Bu nedenle derneğimiz de ayakta zor duruyor. Geçen hafta derneğe üye hat sanatçılarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Afganistan'da hat sanatına ilgiyi artırmak için faaliyetlerde bulunma ve sergiler açma kararı aldık."

"İyi bir hattat olmak istiyorum"

Seyyar satıcı ve yoldan geçen araç sesleri, atölyedeki kamış seslerine karışıyor. Dışarıdaki hareketlilik ve gürültü, küçük atölyede kendini hat yazmaya kaptırmış Haşimi hoca ve öğrencilerinin motivasyonunu bozmuyor.

Haşimi'nin derslerine üç arkadaşıyla gelen 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ahmed Ümran, şunları söyledi:

"Burada hat dersi alıyorum. İyi bir hattat olmayı hedefliyorum. Buraya üç arkadaşımızla birlikte geliyoruz. Onlar da iyi birer hattat olmak için buraya geliyorlar. Ben bir hafta önce hat öğrenmeye başladım. Haftada 2 kez buraya geliyorum. Evimizde hat sanatını öğrenen tek kişi ben olacağım."

Haşimi'nin en kıdemli talebelerinden Ahmed Sefi Şaveri ise bu işe 3 yıl önce tükenmez kalemle başladığını belirtti.

Hat sanatına babasının teşvikiyle başladığını dile getiren Şaveri, "5. sınıf öğrencisiyim. İyi bir hat hocası olmak için bu sanatı öğreniyorum. Babam mühendis. Şu an işsiz. Beni hat sanatına babam teşvik etti. Hep bir hattat olmayı hayal ettim. 12 yaşındayım ve 3 yıldır hat sanatıyla yazıyorum." şeklinde konuştu.

Hat sanatına bir yıl önce başlayan 15 yaşındaki Beşir Gubbeddin, "Adım Beşir. Afganistan'da yaşıyorum. Bir sene önce hat sanatına tükenmez kalemle başladım. 3 aydan bu yana kamışla yazıyorum. Babam taksici. Hat sanatına ilgim vardı. Babam burada öğrenebileceğimi söyledi. Bu sanatı öğrenerek hayatta ve toplumda başarılı bir kişi olmak istiyorum." dedi.