Afganistan'da Taliban yönetimi pasaport dağıtımına yeniden başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da Taliban yönetimi pasaport dağıtımına yeniden başladı

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da Taliban yönetimi pasaport dağıtımına yeniden başladı

Taliban yönetimi, Afganistan'da 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başladı.

Taliban yönetimi, Afganistan'da 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başladı.

Taliban "geçici hükümetinin" İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, ilk etapta tüm işlemleri tamamlanan 25 bin pasaportun dağıtımının yapılacağını söyledi.

Daha önce günlük 3 bin pasaport dağıtıldığını ifade eden Hakkani, bu sayıyı ileriki günlerde 6 bine yükseltmeyi planladıklarını belirtti.

Hakkani, daha önce Pasaport Genel Müdürlüğünde çalışan kadın personelin geri çağırıldığını kaydetti.

Taliban "geçici hükümetinin" İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Hosti, pasaportların "Afganistan İslam Cumhuriyeti" adıyla dağıtılacağını vurguladı.

Pasaport Genel Müdürlüğüne göre, başvurularını çevrim içi yapan yaklaşık 170 bin kişinin pasaportu, basım aşamasında bekliyor.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ali Koç Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afganistan'da Taliban yönetimi pasaport dağıtımına yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:08:17. #1.11#