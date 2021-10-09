Afganistan'da Taliban kaymakamının aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Haberler
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Afganistan'da Taliban kaymakamının aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da Taliban kaymakamının aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban yönetiminin atadığı Rudat kaymakamının aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban yönetiminin atadığı Rudat kaymakamının aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel yetkili, Taliban yönetiminin Nangarhar'ın Rudat ilçe kaymakamının aracına yönelik Çaparhar ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda kaymakamın bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade yetkili, 3 Taliban mensubunun da yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı terör örgütü Deaş üstlendi.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.

DEAŞ'ın kanlı saldırıları

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti.

Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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