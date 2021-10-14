Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Haberler
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Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırıda 1 kişi öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde Taliban güçlerinin aracına yönelik bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde Taliban güçlerinin aracına yönelik bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Kunar'ın merkezi Esed Abad şehrinin Karhali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Taliban aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, saldırıda bir Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırının hedefinde Taliban yönetiminin Kunar'ın Şigel ilçe emniyet müdürünün aracının olduğunu belirterek kaymakamın ağır yaralandığını öne sürdü.

Öte yandan Esed Abad Hastanesinden, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü Deaş saldırılarını artırdı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 12 Ekim'de insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, DEAŞ tarafından öldürülmüştü.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.

DEAŞ'ın kanlı saldırıları

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti.

Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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