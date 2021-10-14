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Afganistan'da kız öğrencilerin lise eğitimi yalnızca Mezar-ı Şerif'te sürüyor

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da kız öğrencilerin lise eğitimi yalnızca Mezar-ı Şerif'te sürüyor

Taliban yönetimi, Afganistan'ın çoğu vilayetinde kız öğrencilerin 6. sınıfa kadar eğitim görmesine izin verirken ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde kızların liselerdeki eğitimi devam ediyor.

Taliban yönetimi, Afganistan'ın çoğu vilayetinde kız öğrencilerin 6. sınıfa kadar eğitim görmesine izin verirken ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde kızların liselerdeki eğitimi devam ediyor.

Taliban yönetiminin Mezar-ı Şerif Eğitim Amiri Muhammed Naim Belhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın Mezar-ı Şerif'i ele geçirmesinden bir gün sonra kentteki tüm okulların eğitime yeniden başladığını söyledi.

Mezar-ı Şerif'te bugüne dek eğitim alanında hiçbir sorunla karşılaşılmadığını belirten Belhi, kız ve erkek tüm öğrencilerin eğitimlerine devam ettiğini vurguladı.

Belhi, kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görebilmesi için diğer vilayetlerdeki kız öğrencilerin, bina yetersizliği nedeniyle lise düzeyinde eğitimlerinin henüz başlamadığını, Mezar-ı Şerif'te ise bu sorunun önceden de olmadığını, erkek ve kız öğrencilerin binalarının ayrı olduğunu anlattı.

Mezar-ı Şerif genelinde 250 bin öğrencinin okullarda eğitim aldığını aktaran Belhi, bunların yaklaşık yüzde 80'ini kız öğrencilerin oluşturduğunu vurguladı.

Belhi, okullarda bina sorununun çözülmesiyle diğer vilayetlerde de eğitimin başlamasını beklediklerini, bu konuda eğitim bakanlığının çalışma yaptığını kaydetti.

Mezar-ı Şerif'teki Gevher Hatun Lisesi Müdürü Hatıra Selimi, "Okulumuzda eğitim devam ediyor. Kız öğrencilerimizin hepsi derslere geliyor. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görmesi nedeniyle Taliban'ın müdahalesine maruz kalmadan devam ediyoruz." dedi.

Selimi, diğer vilayetlerde de kız liselerinin açılmasını istediklerini vurguladı.

Taliban, kız ve erkek ayrı binalarda eğitim istiyor

Taliban "Geçici hükümeti" önceki günlerde sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış; kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.

Taliban yönetimi ise erkek ve kızlar öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.

Taliban "Geçici hükümetinin" eğitim bakanlığı, diğer vilayetlerdeki kız liselerinin de yeniden eğitime açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Afganistan genelinde 16 binden fazla okulda yaklaşık 9 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ını kızlar oluşturuyor.

Söz konusu okulların yaklaşık yüzde 40'ının ya temelden binası bulunmuyor ya da son 10 senede okullar ülkede yaşanan çatışmalarda tahrip oldu.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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