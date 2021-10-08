Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Haberler
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Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Deaş üstlendi.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Kunduz vilayetinin Khan Abad ilçesinde Şiilere ait Seyid Abad Camisi'ne cuma namazı sırasında bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken, terör örgütü DEAŞ yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi.

Afganistan'da son bir haftadır iki cami ve bir medrese bombalı saldırıların hedefi oldu. Başkent Kabil'de bir cami yakınına düzenlenen bombalı saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.

-İHA-

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