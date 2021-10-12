Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, aktivist Mavin'in Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda Mavin'in yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

Saldırıyı terör örgütü Deaş üstlendi.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.

DEAŞ'ın kanlı saldırıları

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti.

Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fuat Oktay Hulusi Akar Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Okan Bayülgen Seren Serengil
Spor Emre Belözoğlu Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Oğuzhan Asiltürk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:58:05. #1.12#