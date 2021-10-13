Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti Afyonkarahisar'da yakalanan Afgan göçmen olayının detayları ortaya çıktı Afyonkarahisar'da yakalanan 5 Afgan göçmen olayının detayları ortaya çıkarken, göçmenlerin İran'daki insan kaçakçılarına kişi başı 800...

Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti

Afyonkarahisar'da yakalanan Afgan göçmen olayının detayları ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yakalanan 5 Afgan göçmen olayının detayları ortaya çıkarken, göçmenlerin İran'daki insan kaçakçılarına kişi başı 800 dolar verdikleri ve Van'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçe girişi Akcan Parkı civarında oluşturulan kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri ardı ardına giden 26 AEF 115 ve 11 TE 557 plakalı araçların durumundan şüphelenerek araçları durdurdu. Araçtaki şahısların kimlik sorgulamalarını yapan polis ekipleri N.M, A.S, A.R., M.K. ve A.R, isimli şahısın Afganistan uyruklu olduklarını ve yurda kaçak yollardan giriş yaptıklarını belirledi. Şahıslarla birlikte araçta bulunan ve Türk vatandaşı olan E.K., M.Ş.K., C.K. ve M.İ., isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Afganistan uyruklu olanlar kaçaklar işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşları ise adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan bazılarının sabıklarının da olduğu belirlenen şahısları çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afgan uyruklu vatandaşların mahkemede verdiği ifadelerinde ise "Yakalanmadan 10 gün önce kaçak yollarla Türkiye'ye girdik ve İran'daki tanıdıklarımıza bizi Türkiye ye sokmaları için para verdik. Türkiye'ye geçince bir araç alarak parayı İran'daki şahsa teslim ettik. Ardından Van'dan bindik bunlara yolda 3-4 araç değiştirerek geldik" dedikleri belirlendi.

Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti

Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti

Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti

Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti
İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Son Dakika Haberleri
Yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, hayatını kaybetti

Yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, hayatını kaybetti

 5 öğrenciye mezar olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

5 öğrenciye mezar olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

 İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor

İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Edis Gülşen Ezgi Mola Tamer Karadağlı
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Caner Erkin Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afgan göçmenlerin 800 dolarla başlayan umut yolculuğu Afyonkarahisar'da bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:52:38. #1.12#