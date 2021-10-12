Afgan göçmen kaçakçılarının evinde 55 bin 900 TL ele geçirildi - Haberler
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Afgan göçmen kaçakçılarının evinde 55 bin 900 TL ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Afgan göçmen kaçakçılarının evinde 55 bin 900 TL ele geçirildi

VAN'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklunun kaldıkları evde, 55 bin 900 TL ele geçirildi.

VAN'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklunun kaldıkları evde, 55 bin 900 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde, daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklunun kaldığı evde arama yapıldı. Adreste 55 bin 900 TL (26.650.000 İran tümeni) telefon, banka kartı ve içinde para alışveriş çizelgeleri bulunan defter ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


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Haber: Afgan göçmen kaçakçılarının evinde 55 bin 900 TL ele geçirildi - Haberler
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