"Afgan Ekonomisinin Küçülmesi Türkiye'ye Göçü Tetikleyebilir"
Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı bölgesel ekonomik görünüm raporunda Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir oranda küçülebileceği tahmininde bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı bölgesel ekonomik görünüm raporunda Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir oranda küçülebileceği tahmininde bulundu. Raporda bu durumun Türkiye ve Avrupa'nın da etkileneceği bir göçmen krizine yol açabileceği uyarısında bulunuldu
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