"Afgan Ekonomisinin Küçülmesi Türkiye'ye Göçü Tetikleyebilir" - Haberler
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"Afgan Ekonomisinin Küçülmesi Türkiye'ye Göçü Tetikleyebilir"

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Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı bölgesel ekonomik görünüm raporunda Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir oranda küçülebileceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınladığı bölgesel ekonomik görünüm raporunda Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir oranda küçülebileceği tahmininde bulundu. Raporda bu durumun Türkiye ve Avrupa'nın da etkileneceği bir göçmen krizine yol açabileceği uyarısında bulunuldu

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Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

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