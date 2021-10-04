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Afet farkındalık tırı Kars'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Afet farkındalık tırı Kars'ta

AFAD Deprem Simülasyon Tırı Kars'a geldi.

KARS (İHA) - AFAD Deprem Simülasyon Tırı Kars'a geldi.

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim yılı ilan etti. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Deprem Simülasyon Tırı ile ülke çapında eğitimler veriyor.

Hükümet Konağı önünde konuşlandırılan AFAD Deprem Simülasyon Tırında, Kars İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sabri Yükselen tarafından vatandaşlara Türkiye'de daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılıyor. Görevliler tarafından daha sonra simülasyona katılan vatandaşlara broşür dağıtılıyor.

Afet Farkındalık Tırı, Pazartesi ve Çarşamba günü Hükümet Konağı önünde, Salı günü Kafkas Üniversitesi içinde, Perşembe günü Kağızman'da, Cuma günü ise Sarıkamış'ta olacak. - KARS

Afet farkındalık tırı Kars'ta

Afet farkındalık tırı Kars'ta

Afet farkındalık tırı Kars'ta

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