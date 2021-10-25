AFAD il müdürlükleri PARDUS'a geçti

Afet ve Acil Durum ( Afad ) Yönetimi Başkanlığı, AFAD il müdürlüklerinin milli işletim sistemi PARDUS'a geçtiğini duyurdu.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "milli teknoloji hamlesi" kapsamında kendi imkanları ve insan kaynağıyla ürettiği teknolojiyle yazılımları her alanda arttırdığı belirtildi.

Bu kapsamda, AFAD'ın da bilişim çalışmalarını, "yerli bilişim ile milli değişim" vizyonuyla yürüttüğü ve uygulamalarını, "Afet Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm" konseptiyle hayata geçirdiği bildirildi.

AFAD'ın söz konusu konseptinin yerli, açık kaynaklı ve güvenli ürünleri geliştirmeyi ve kullanmayı öncelediğinin ifade edildiği açıklamada, salgının getirdiği zorlayıcı ortama rağmen AFAD'ın hedeflediği süreye yakın şekilde, tüm illerde PARDUS'a geçişinin tamamlandığı bildirildi.

Yaklaşık 6 yıllık çalışmanın ürünü

AFAD'ın PARDUS'u tüm teşkilatında kullanmak için ilk çalışmalarını 2015'te hayata geçirdiğinin belirtildiği açıklamada, kurumun geçtiğimiz yıl, PARDUS'a geçme çalışmalarından dolayı Bilişim Hizmet Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Türkiye Bilişim Derneğinin verdiği ödülü, "Yerli Bilişim Ürünlerine Katkı Veren Kamu Kurumları" kategorisinde alan AFAD'a ödülü getiren projenin ise "PARDUS Göç ve Dijital Dönüşüm Yolculuğu" olduğu kaydedildi.

"PARDUS'a inandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'nin ihtiyaçlarını temel alan teknoloji yaklaşımıyla çalıştıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli ve kültürel değerlerimizin, coğrafyamızın ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini temel alan teknolojik çözümleri üretiyoruz, bu çözümlerin de kendi insanımız tarafından geliştirilebileceğini düşünüyoruz. AFAD olarak PARDUS'a ve geleceğine inandık. Şimdi 81 ilimizde milli işletim sistemimiz olan PARDUS'a göçümüzü tamamladık."