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AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşünde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşünde buluştu

Çorum'daki AFAD gönüllüleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde bulundu.

ÇORUM (İHA) - Çorum'daki Afad gönüllüleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliğe AFAD İl Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra gönüllüler katıldı. Kırkdilim köyünden başlayan yürüyüş Laçin ilçesi sınırlarında bulunan Yeşilgöl mesire alanında sona erdi.

13 kilometrelik parkurun sonunda AFAD gönülleleri Türk bayrağı açarak Cumhuriyet bayramını kutladı. Etkinlik çeşitli aktivitelerin ardından sona erdi. - ÇORUM

AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşünde buluştu

AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşünde buluştu

AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşünde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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