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AFAD GÖNÜLLÜK SİSTEMİ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

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AFAD GÖNÜLLÜK SİSTEMİ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Kaymakamımız İbrahim Keklik, Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü etkinliği kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından, 'Liselerde Afetlere Hazırlık Kulübü Üyeleri Gönüllü Oluyor' temasıyla Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen,...

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Kaymakamımız İbrahim Keklik, Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü etkinliği kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından, 'Liselerde Afetlere Hazırlık Kulübü Üyeleri Gönüllü Oluyor' temasıyla Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen, Afad Gönüllülük Sistemi Tanıtım Programına katıldı.

AFAD Gönüllülük Eğitimi ve Kampanyasını Samsun'da bugün itibarıyla başlattıklarını ve okullarımızdan başlamak üzere AFAD Gönüllülüğünü artırmak için gayret göstereceklerini ifade eden Sayın Valimiz, son yıllarda gerek dünyada gerekse de ülkemizde ve bölgemizde afetlerin arttığını belirterek, "AFAD Gönüllülüğünün ne kadar önemli olduğunu ben sel sonrası koordinatör olarak görevli olduğum Ayancık'ta bizzat gördüm. Arama-kurtarmadan yardım dağıtımına kadar her alanda aktif görev alarak AFAD koordinasyonunda yaraların sarılmasına katkı verdiler. Bu bağlamda, 15 yaşından itibaren tüm öğrencilerimizi AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyor, hiç yaşanmamasını ummakla birlikte, afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. " dedi.

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Haber: AFAD GÖNÜLLÜK SİSTEMİ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI - Haberler
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