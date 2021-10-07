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AFAD depremi öğrencilere simülasyonla anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AFAD depremi öğrencilere simülasyonla anlattı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 200 öğrenciye AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim verildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 200 öğrenciye Afad Deprem Simülasyon Tırında eğitim verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa düzenlendiği etkinlikte 200 öğrenciye AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim verildi. Çocuklara tırda afetlere karşı farkındalığı artırmak ve herhangi bir deprem anında doğru davranış şekillerinin nasıl uygulanacağı anlatıldı. Yapılan programda ilçe genelinde 200 öğrenciye eğitim verilirken, çocuklar deprem ile ilgili bilgi sahibi oldu. Simülasyon tarafından yapılan etkinlik öğrencilerin kısa sürede ilgisini çekti. - BİLECİK

AFAD depremi öğrencilere simülasyonla anlattı

AFAD depremi öğrencilere simülasyonla anlattı

AFAD depremi öğrencilere simülasyonla anlattı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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