AFAD depremi öğrencilere simülasyonla anlattı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 200 öğrenciye Afad Deprem Simülasyon Tırında eğitim verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa düzenlendiği etkinlikte 200 öğrenciye AFAD Deprem Simülasyon Tırında eğitim verildi. Çocuklara tırda afetlere karşı farkındalığı artırmak ve herhangi bir deprem anında doğru davranış şekillerinin nasıl uygulanacağı anlatıldı. Yapılan programda ilçe genelinde 200 öğrenciye eğitim verilirken, çocuklar deprem ile ilgili bilgi sahibi oldu. Simülasyon tarafından yapılan etkinlik öğrencilerin kısa sürede ilgisini çekti. - BİLECİK