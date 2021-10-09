AFAD Deprem Simülasyon Tırı, BŞEÜ öğrencilere bilgi verdi - Haberler
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AFAD Deprem Simülasyon Tırı, BŞEÜ öğrencilere bilgi verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AFAD Deprem Simülasyon Tırı, BŞEÜ öğrencilere bilgi verdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrenciye AFAD Deprem Simülasyon Tırında bilgi verildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrenciye Afad Deprem Simülasyon Tırında bilgi verildi.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında 51 milyon kişi hedefiyle yola çıkan AFAD Deprem Simülasyon Tırının son durağı BŞEÜ oldu. Burada yaklaşık 5 bin öğrenciye afetlere karşı farkındalığı artırmak ve herhangi bir deprem anında doğru davranış şekillerinin nasıl uygulanacağı anlatıldı. Konu hakkında açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitim tırı kampüsümüzde öğrenci ve personelimize eğitim verdi. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında 51 milyon kişi hedefiyle yola çıkan AFAD tırı, öğrenci ve personelimize deprem başta olmak üzere çeşitli doğal afet simülasyonlarıyla anlatım yapıldı" dedi. - BİLECİK

AFAD Deprem Simülasyon Tırı, BŞEÜ öğrencilere bilgi verdi

AFAD Deprem Simülasyon Tırı, BŞEÜ öğrencilere bilgi verdi

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