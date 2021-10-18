AFAD Deprem Simülasyon TIR'ı Erciş'te

VAN (Habermetre) - 23 Ekim Depremi'nin yıl dönümü kapsamında Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Deprem Simülasyon TIR'ı Erciş Kaymakamlığı önünde konuşlandırıldı. İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim yılı ilan etti. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Deprem Simulasyon TIR'ı ilçemize geldi. Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü kordinasyonundaki deprem simülasyon TIR'ı, gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatarak farkındalık oluşturmayı amaçlarken AFAD görevlileri de deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor. Deprem simülasyon TIR'ını ziyaret eden Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Erciş, 2011 yılında büyük bir deprem yaşadı. O zaman da, depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü gördük. Bu bilinç düzeyini artırmak ve deprem gerçeğini unutmamak son derece önem arz ediyor. Ben, deprem simülasyon TIR'ının ilçemize göndermesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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