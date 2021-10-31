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AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı.

ANTALYA (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ( Afad ) çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.


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