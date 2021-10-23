AFAD Başkanı Yunus Sezer sel bölgesinde

VAN (İHA) - AFAD Başkanı Yunus Sezer, selden etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Başkale'ye geldi. AFAD Başkanı Sezer, beraberinde AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'i, Esenyamaç Mahallesi'nde Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak karşıladı. AFAD Başkanı Sezer ve beraberindeki heyet, 31 Temmuz'da yaşanan sel felaketinden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Sezer, burada vatandaşlarla bir araya gelerek kendilerine hitap etti. Sezer, "Esenyamaç'ta yaraların sarılması için devlet olarak millet olarak ne yapılacaksa onu yapmaya geldik. İnşallah bugün DSİ, valilik ve AFAD olarak burada ne yapılacaksa bunu yerinde yapmak için geldik. İnşaat çalışmaları ve evleri yıkılan vatandaşlarımızın evlerinin kısa sürede yapılması için buradayız. Evlerin yapılması için hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Ben daha önce Kırıkkale Valisi'ydim. Buradaki sel görüntülerini izlerken hepimiz çok üzüldük. Aynı coğrafyanın, aynı dinin, aynı düşüncenin insanıyız. Van'da deprem olduğu zaman İstanbul'un, İzmir'in kalbi sızlar. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Devletsizlik çok zor bir durumdur. Bunu geçen hafta Suriye'yi ziyaret ettiğimizde gördük. Milyonlarca insan oralarda çok perişan, kamplarda çadırlarda yaşıyorlar. Burada selin meydana geldiği ilk saatten itibaren devletin üst düzey yetkilileri geldiler, gerekli tüm adımları attılar. Allah'a çok şükür ne gerekiyorsa yapılacak. Devletimiz çok güçlüdür. Ben hepinize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Heyet, ardından evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan vatandaşların geçici barındığı konteyner kenti ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esenyamaç'taki incelemelerin ardından AFAD Başkanı Sezer ve beraberindeki heyet, 23 Şubat 2020 tarihinde İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geçti. Sezer, burada depremzedeler için yapılan kalıcı konut inşaatında incelemelerde bulundu. - VAN