AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, çeşitli incelemelerde bulnmak üzere Gaziantep'e geldi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Çağlayan ve Aydınlar mahallelerinde yıkımı yapılan riskli binalarda incelemelerde bulundu.

Heyet, ardından yapımı devam eden AFAD'ın yeni hizmet binasını ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.