AFAD Başkanı, Van'da Miyazaki Parkının Açılışına Katıldı

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Van Edremit'te Japon gönüllü Dr. Atsushi Miyazaki anısına yapılan parkın açılışına katıldı. Programda yaptığı konuşmada Sezer, "Bütün insanların konuştuğu ortak dil gönül dili, merhamet dilidir, Miyazaki'yi buraya getiren de merhamettir. " ifadelerini kullandı. Dr. Miyazaki, depremzedelere yardım için geldiği Van'da, artçı depremde hayatını kaybetmişti.

Japon gönüllü Dr. Atsushi Miyazaki, 23 Ekim 2011'deki depremin ardından yardım için Van'a gelmişti. Miyazaki, maalesef, 9 Kasım'daki 5, 6 büyüklüğündeki artçıda hayatını kaybetmişti. Miyazaki'nin hatırasını yaşatmak için Van Edremit'te bir koru parkı inşa edildi. Parkın açılışına AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER, Van Valisi Mehmet Emin BİLMEZ, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro SUZUKİ, Van Milletvekili Abdulahat ARVAS ve Edremit Belediye Başkanı İsmail SAY, katıldı.

AFAD Başkanı: "Merhamet, İnsanlığımıza Kimlik Kazandıran Asli Duygudur"

Edremit Belediyesi tarafından inşa edilen parkın ikinci etabının açıldığı programda AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER bir konuşma yaptı.

İnsandan insane değişmeyen bir dil bulunduğunu belirten Sezer, "Bütün insanların konuştuğu ortak bir dil bulunuyor, o gönül dilidir. Aynı zamanda bu bir merhamet dilidir. Aslında bu, bizim bütün insanlarda olması gereken ve insanlığımıza kimlik kazandıran asli bir duygudur. Sayın Miyazaki'nin Japonya'dan Van depremi dolayısıyla burada zor durumda kalan, afetten mağdur olmuş insanların yardımına gelmesinin ve bir gönüllü olarak gece gündüz kurtarma çalışmalarına katılmasının tek sebebi merhametti. " ifadelerini kullandı.

Başkan Sezer: "Birbirimiz İçin Canlarımız Pahasına Yardıma Koşuyoruz"

Konuşmasında, Van Depremi'nde ve aynı yıl yaşanan Büyük Doğu Japonya Depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anan AFAD Başkanı Sezer, Merhum Miyazaki'yi de şükran, hürmet ve hayırla yad etti.

İfadelerini, "Türkiye ile Japonyanın bu dostluğu içten şekilde karşılıklıdır. Van Depremi'nden birkaç ay önce de Japonya'nın en ölümlü depremlerinden biri olan Büyük Doğu Japonya depremi yaşanmıştı. Bu depremde de türkiye, Japonya'nın yardımına koşmuştu. 33 kişilik AFAD arama kurtarma ekibimiz, Japonya'ya ilk giden ve nükleer santralden yayılan radyasyon tehlikesine rağmen bölgede en uzun süre çalışan ekip olmuştu. İki ülke olarak biz böyle bir insani yaklaşıma ve gönül bağına sahibiz. Birbirimiz için canlarımız pahasına yardıma koşuyoruz. " şeklinde tamamladı.

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