AFAD Başkanı, Van Başkale'de İyileştirme Çalışmalarını İnceledi

BAŞKALE, VAN (Habermetre) - AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine giderek yıl içeresinde selden ve depremden zarar gören vatandaşlarla buluştu. İki afet sonrası yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Sezer, AFAD'ın kurduğu konteyner kenti de ziyaret etti.

AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER, geçtiğimiz Şubat ayında depremden etkilenen Özpınar ile Temmuz'da selin vurduğu Esenyamaç mahallelerini ziyaret etti.

Esenyamaç mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyen AFAD Başkanı Sezer, Valilik, DSİ ve AFAD olarak yapılacakları yerinde görmek için geldiklerini aktardı.

Konuşmasını, "Evlerin yapılması için hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Daha önce Kırıkkale valisiydim. Buradaki sel görüntülerini izlerken hepimiz çok üzüldük. Aynı coğrafyanın, aynı dinin, aynı düşüncenin insanıyız. Van'da deprem olduğunda İstanbul'un, İzmir'in kalbi sızlar. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. " diye sürdürdü. Ardından "Burada selin meydana geldiği ilk saatten itibaren devletin üst düzey yetkilileri geldiler, gerekli tüm adımları attılar. Allah'a çok şükür ne gerekiyorsa yapılacak. Devletimiz çok güçlüdür. " ifadelerini kullandı.

81 Yaşındaki Afetzede Nine ile Bakan Soylu Görüntülü Görüştü

AFAD Başkanı ve beraberindeki heyet, daha sonra evleri yıkılan vatandaşların yaşamını sürdürdüğü AFAD Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Depremzedeler için yapılan kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Sezer, evi tamamlanan 81 yaşındaki Sinem Aslan ve mahalle muhtarlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile cep telefonundan görüntülü görüştürdü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri