AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da

Kırıkkale Valiliği görevinden Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı görevine atanan Yunus Sezer, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Valiliği görevinden Afet ve Acil Durum ( Afad ) Başkanlığı görevine atanan Yunus Sezer, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Suriye krizi nedeniyle bölgede en aktif çalışan kurumlar arasında yer alan AFAD'ın çalışmalarını incelemek ve bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, ilk önce Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez tarafından karşılanan Sezer, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin ile bir süre makamda görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Barış Pınarı Bölgesindeki Telabyad'a geçen Vali Erin, AFAD Başkanı Sezer ve beraberindekiler, buradaki AFAD lojistik merkezinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar. AFAD lojistik merkezindeki incelemelerinin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Vali Erin ve Sezer Telabyad Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldılar. Vali Erin ve Sezer'e, bölgedeki ziyaretlerinde Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Hacı Salih Abdullah da eşlik etti. - ŞANLIURFA

AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da

AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da

AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da

AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Aleyna Tilki Amelia Hamlin Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Numan Kurtulmuş Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Yılmaz Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AFAD Başkanı Sezer Şanlıurfa'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 15:44:15. #1.12#