AFAD BAŞKANI SEZER, GİRESUN'DA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD BAŞKANI SEZER, GİRESUN'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GİRESUN'a gelen AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selden zarar gören Dereli ve Doğankent ilçelerinde incelemelerde bulundu.

GİRESUN (DHA) - GİRESUN'a gelen AFET ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selden zarar gören Dereli ve Doğankent ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, ilk olarak Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanı gezdi. Ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ve gezinti alanlarından oluşan Yeni Dereli Projesi'ni inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Proje kapsamında afetzedeler için Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konutu da inceleyen Sezer, AFAD Giresun İl Müdürü Murat Cavunt'tan da buradaki son duruma ilişkin bilgi edindi. Sezer, daha sonra Doğankent ilçesinde 156 konut ve 70 iş yerinin inşa edildiği bölgede inceleme yaptı. Doğankent Kaymakamı Cafer Ekinci ve Belediye Başkanı Rüşan Özden'in eşlik ettiği Sezer, daha sonra çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye hareket etti.

AFAD BAŞKANI SEZER, GİRESUN'DA

AFAD BAŞKANI SEZER, GİRESUN'DA

AFAD BAŞKANI SEZER, GİRESUN'DA

AFAD BAŞKANI SEZER, GİRESUN'DA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Burun akıntısı ve boğaz ağrısına dikkat! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı

Burun akıntısı ve boğaz ağrısına dikkat! Grip vakaları yeniden başladı, acillere başvurular iki kat arttı

 DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu

DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu

 DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istememeleri tavsiyesinde bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title