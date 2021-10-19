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Antalya valisinden deprem açıklaması

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Antalya valisinden deprem açıklaması

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak, "Şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak, "Şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Afad verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" sözlerine yer verdi.

-İHA-

Antalya valisinden deprem açıklaması

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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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