AFAD 2021 bölgesel düzey TAMP Konya masa başı tatbikatı gerçekleştirildi - Haberler
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AFAD 2021 bölgesel düzey TAMP Konya masa başı tatbikatı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AFAD 2021 bölgesel düzey TAMP Konya masa başı tatbikatı gerçekleştirildi

Konya'da AFAD 2021 Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı düzenlendi.

KONYA (İHA) - Konya'da Afad 2021 Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı düzenlendi.

Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde (AADYM) düzenlenen masabaşı tatbikatı, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve 26 yerel düzey çalışma grupları operasyon planlarından sorumlu ana çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Orman yangını riskinin yüksek olduğu bölgelerden biri olarak sınıflandırılan Konya'da TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı)-Konya kapsamında hazırlanan senaryoda Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesi bölgesinde başlayan orman yangının başladığına dair ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı. Senaryo gereği Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesindeki yangın bölgesine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulanslar, İl AFAD Arama Kurtarma Ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kızılay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri en kısa sürede ulaştı. Masabaşı tatbikatının amacının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çatısı altında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği içerisinde karşılıklı yardımlaşma ve koordinenin öneminin vurgulanması olduğu belirtildi. - KONYA

AFAD 2021 bölgesel düzey TAMP Konya masa başı tatbikatı gerçekleştirildi

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