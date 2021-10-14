ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ile Teşekkür Toplantısı Yapıldı - Haberler
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ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ile Teşekkür Toplantısı Yapıldı

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ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ile Teşekkür Toplantısı Yapıldı

ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ile Teşekkür Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Portalı (ADÜZEM ) ekibi, 14 Ekim 2021 tarihinde toplantıda bir araya geldi.

ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ile Teşekkür Toplantısı Yapıldı Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Portalı (ADÜZEM ) ekibi, 14 Ekim 2021 tarihinde toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya; Üniversitemiz uzaktan eğitim koordinasyonunu yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜZEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Ak, ADÜZEM Personeli Toros Katılmış ve uzaktan eğitim birim temsilcileri katıldı.

Öğrencilerimizin Kesintisiz ve Nitelikli Eğitime Ulaşması Sağlandı

ADÜZEM ekibinin yoğun ve fedakar çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Cumali Öksüz, "ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı çok kısa sürede verimli bir şekilde kullanılmaya başlandı. Senkron yayın gerçekleştirebilen sayılı üniversitelerden biri olduk. Bu başarı uyum ve özveri ile çalışan uzaktan eğitim ekibimiz sayesinde gerçekleşti. Her birinizin değerli katkıları ile bu süreci başarı ile yürüterek öğrencilerimize kesintisiz ve güvenilir bir eğitim sunduk özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. " dedi.

Üniversitemizin kendi öz kaynakları ile eşzamanlı ve nitelikli uzaktan eğitim verebilen ender üniversiteler arasına girdiğini belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Üniversitemiz kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere her seviyede uzaktan eğitim sistemi kullanıldı. Bu süreçte 500 bine yakın ders videosu ve 6. 857 adet doküman sisteme yüklendi, 110 bine yakın erişim sağlandı. 50 bini aşkın öğrenci ve öğretim elemanı ile eğitim faaliyetleri kesintisiz yürütüldü. Sistem açıldığından bu yana günlük 500 bini aşkın olmak üzere milyonlarca işlem gerçekleştirildi. Bunlara ek olarak portal destek ekibi tarafından çok sayıda destek mesajı cevaplanarak öğrencilerimizin kesintisiz ve nitelikli eğitime ulaşması sağlandı. " dedi.

ADÜZEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Ak'ın uzaktan eğitim birim temsilcilerine fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmesinin ardından ADÜZEM Personeli Toros Katılmış yenilenen portal hakkında bilgi verdi.

Toplantı, uzaktan eğitim birim temsilcilerinin görüş ve önerini sunmalarının ardından sona erdi.

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Haber: ADÜ Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri ile Teşekkür Toplantısı Yapıldı - Haberler
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