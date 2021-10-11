ADÜ Tıp Fakültesi Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Oryantasyon Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Dört gün süren etkinliklerde Tıp Fakültesi yöneticileri, öğretim elemanları, personeli, öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra Tıp Fakültesi'nde ders vermekte olan seçmeli ders öğretim elemanları ile ADÜ hastane, kütüphane, ADÜ genç, ADUZEM, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Ofisi personelleri de yer alarak birinci sınıf öğrencilerine bilgilendirmelerde bulundu.

Oryantasyon Eğitimlerinde; Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun öğrencilere ADÜ Tıp Fakültesi tarihi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Feray Gürsoy ise 'Hekim Olmak' konusundaki ilk dersi gerçekleştirdi. Etkinliklerin son gününde ADÜ Tıp Müzik Topluluğu Konseri sonrasında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Öncü ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de katılımı ile Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve tebrik edilmelerinin ardından program sona erdi. - AYDIN