ADÜ Rektörü Spor Bilimleri öğrencileri ile bir araya geldi

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin dans ve jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı. Spor Bilimleri Fakültesinin 'şampiyonlar okulu' olarak anıldığını ve başarılarıyla ADÜ'ye gurur yaşattığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Aileleriniz yanınızda olmasa da bizler varız. Unutmayın sizler bizim evlatlarımızsınız, en küçük sorununuzda mutlaka bizlerle iletişime geçin. Huzurlu bir ortamda eğitim hayatı geçirmeniz bizim önceliklerimiz arasında" dedi.

"ADÜ'de okumak ayrıcalıktır"

Öğrencilerin toplumsal sorumluluklarının da olduğunu belirterek eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal bir bilinç ile mezun olmalarının önemine vurgu yapan Rektör Aldemir, "Sizler bilimsel ve sosyal yönden geleceğe yön vereceksiniz. Bizler de Türk toplumu olarak sizleri iyi yetiştirmek zorundayız. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinde eğitim gördüğünüzü unutmadan, ADÜ'de okumanın ayrıcalığını hissederek mezun olmanızı isterim" diye konuştu.

Öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından Kızılay Kan Merkezi Şube Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, kan bağışı konusunda ADÜ'nün gösterdiği özveri dolayısıyla ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür plaketi takdim etti. - AYDIN