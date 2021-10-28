ADÜ Koçarlı MYO'da çevre bilinci için farkındalık etkinliği düzenledi - Haberler
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ADÜ Koçarlı MYO'da çevre bilinci için farkındalık etkinliği düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Koçarlı MYO'da çevre bilinci için farkındalık etkinliği düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda çevre bilinci için farkındalık oluşturmak için çöp toplama etkinliği düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda çevre bilinci için farkındalık oluşturmak için çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Öğr. Gör. Ayfer Ergezen başkanlığında düzenlenen etkinliğe, Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, herkesi çöp konusunda duyarlı olmaya, çevreyi ve kampüsü temiz tutmaya davet etti. - AYDIN

ADÜ Koçarlı MYO'da çevre bilinci için farkındalık etkinliği düzenledi

ADÜ Koçarlı MYO'da çevre bilinci için farkındalık etkinliği düzenledi

ADÜ Koçarlı MYO'da çevre bilinci için farkındalık etkinliği düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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