AYDIN (Habermetre) - ADÜ Anaokulunda Minikler, Cumhuriyet Coşkusunu Erken Yaşadı Yenilenen yüzüyle yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Anaokulu, öğrencileriyle Cumhuriyet Bayramı sevincini erken yaşadı.

Minikler öğretmenleriyle 98. Yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin coşkusunu; 28 Ekim 2021 tarihinde anaokulunda şarkılar, şiirler ve çeşitli etkinlikler eşliğinde doyasıya yaşadı.

ADÜ Anaokulu öğrencileri, şiir dinletisinde 'Cumhuriyet' temalı şiirlerini okudu. Anaokulunu kendi yaptıkları resimler, süslemeler ve oluşturdukları panolarla bayram coşkusuna hazırlayan minik öğrenciler, etkinliğin sonunda ellerinde bayraklar ile yürüyüş yaptı.

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