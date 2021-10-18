Adres sorma bahanesiyle evleri soyan abla ve kardeşi yakalandı - Haberler
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Adres sorma bahanesiyle evleri soyan abla ve kardeşi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Adres sorma bahanesiyle evleri soyan abla ve kardeşi yakalandı

ADANA'da, adres sorma bahanesiyle kapısını çalıp kontrol ettikleri evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

OSMANİYE (DHA) - ADANA'da, adres sorma bahanesiyle kapısını çalıp kontrol ettikleri evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Son bir haftada ev ve iş yerlerinden 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 50 bin TL çalan şüphelilerden Elvan Ç. (18) tutuklandı, kız kardeşi M.Ç. (15) adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürülüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapmak için Osmaniye'den kente gelen kadınların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin, kapısını çalıp kimsenin olmadığını anladıkları evlere levye kullanarak girdikleri, bu yöntemle son bir haftada 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 50 bin TL çaldıkları tespit edildi. Ekiplerin takibe aldığı şüphelilerden Elvan Ç. ile kız kardeşi M.Ç.'nin kentten ayrılmak üzere otogara gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler abla ve kardeşini yakaladı. Emniyete götürülen Elvan Ç.'nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Elvan Ç. ile yanındakilerin hırsızlık amaçlı bir apartmana girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kardeşi M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abla-kardeş ile birlikte hırsızlık yaptıkları belirlenen diğer kadın şüphelileri ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Adres sorma bahanesiyle evleri soyan abla ve kardeşi yakalandı

Adres sorma bahanesiyle evleri soyan abla ve kardeşi yakalandı

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