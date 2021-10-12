Adnan Ersöz kimdir? Adnan Ersöz kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Adnan Ersöz hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Adnan Ersöz kimdir? Adnan Ersöz kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Adnan Ersöz hayatı ve biyografisi!

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Adnan Ersöz kimdir? Adnan Ersöz kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Adnan Ersöz hayatı ve biyografisi!

Eski Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Adnan Ersöz ölüm yıldönümünde Adnan Ersöz kimdir? Adnan Ersöz kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Adnan Ersöz hayatı ve biyografisi! soruları ile araştırılıyor. Peki, Adnan Ersöz kimdir? Adnan Ersöz kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Adnan Ersöz hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Adnan Ersöz ölüm yıldönümünde vatandaşlar tarafından Adnan Ersöz kimdir? Adnan Ersöz kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Adnan Ersöz hayatı ve biyografisi! soruları ile araştırılmakta. Peki, Adnan Ersöz kimdir? Adnan Ersöz kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Adnan Ersöz hayatı ve biyografisi! İşte detaylar haberimizde...

ADNAN ERSÖZ KİMDİR?

Adnan Ersöz (1917 - 13 Ekim 1991, Göztepe, Kadıköy, İstanbul), Türk asker.

1936 yılında Harp Okulu'ndan Asteğmen olarak mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 1963-1965 yılları arasında Tuğgeneral, 1965-1969 yılları arasında Tümgeneral, 1969-1973 yılları arasında Korgeneral, 1973-1977 yılları arasında Orgeneral rütbesiyle hizmet gördü. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun darbe hazırlıkları içerisinde olmak sebebiyle bizzat Süleyman Demirel tarafından resen emekliye sevk edilmesi üzerine yerine geçecek komutan için Süleyman Demirel'in adayı 3. Ordu komutanı Ali Fethi Esener'e karşı, Fahri Korutürk'ün adayıydı. 30 Ağustos'a kadar göreve vekalet etti. Bu görevi Kenan Evren'e devretti. 1977 yılında emekli oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Emekli olduktan sonra 13 Temmuz 1978 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı görevine atandı. 19 Kasım 1979 tarihinde görevinden istifa etti. Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilen Danışma Meclisi Üyesi (5 Ocak 1982 - 6 Aralık 1983) olarak görev yaptı. İstanbul Göztepe'deki evinde biri kadın üç kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Olayı, DEV-SOL üstlendi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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