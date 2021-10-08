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Adliyede avukatı yaralayan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adliyede avukatı yaralayan şüpheliler tutuklandı

Konya'da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA (İHA) - Konya'da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı avukat ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Ö. ile İsmail E. olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler K.Ö. ile İ.E. Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama' suçlarından tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler K.Ö. ile İ.E.'nin cezaevine gönderildi. - KONYA

Adliyede avukatı yaralayan şüpheliler tutuklandı

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