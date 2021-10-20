ADLİ SÜREÇTEKİ PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ ALANINDA UZMAN PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Adli süreçlerde aktif rol alan psikolog, pedegog ve sosyal çalışmacı gibi uzman personel sayısının artırılmasıyla psiko-sosyal destek çalışmalarına güç kazandırıldı.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri'nin tüm adliyelerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam ederken diğer yandan adliyelerdeki koruma ve psiko-sosyal müdahale halkası genişletiliyor. Bu kapsamda sistemde yer alan 808 uzman personele psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan 400 personel eklendi. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı bünyesinde bu alanda toplam 1208 uzman çalışıyor.

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE AGO SAYISI ARTIRILACAK

Adli süreçlerdeki uzman sayısının artırılması doğrultusunda 45 adliyede daha Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ile 40 adliyede de Adli Görüşme Odaları (AGO) açılması hedefleniyor.

AGO ve müdürlük sayısının artırılmasıyla, vaka yönetimi tekniği ile desteklenen mağdur sayısının artırılması, tüm savcılık ve mahkemelere uzmanlık desteğinin verilmesi, adli destek hizmetlerin daha nitelikli hale gelmesi, sosyal incelemeler için saha ziyaretlerine daha fazla zaman ayrılması, raporların daha hızlı dosyalara sunulması ve adli yargı sürecinin kısaltılması planlanıyor.

TÜM KIRILGAN GRUPLARA HİZMET VERİLİYOR

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm mağdur grupların özgür iradeleri ile kendilerini baskı altında hissetmeden daha rahat bir ortamda ifade vermesini temin eden uzman personel, ayrıca mağdurların adli süreçten olumsuz yönde etkilenmesinin de önüne geçiyor.

Adli süreçlerde görev alan uzmanlar, suç mağdurlarının, tanıkların, çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin ifade veya beyan verme işlemleri sırasında kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmelerine yardımcı oluyor. Uzman desteği sayesinde suç mağduru kadın ve çocuklar adliyede kendilerini daha güvende hissediyor. Mağdurun, yaşadığı veya tanığı olduğu olayı, durumu uzman eşliğinde rahat bir şekilde ifade edebilmesi, adli olayın aydınlatılması ile gerçeğe ulaşılabilmesi için büyük önem taşıyor.

Ayrıca suça sürüklenen çocukların da tekrar suç ortamına girmemeleri için özel tedbir çalışmaları yürüten uzmanlar, çocuğun yaş aralığının getirdiği sosyo-psikolojik gelişimine uygun inceleme raporları (SİR) hazırlıyor.

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