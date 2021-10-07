Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı - Haberler
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Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi için Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karaköse köyü Çolpan Dağı mevkisinde hayvanları otlatan çobanlar, kayalıklardan düşme sonucunda yaralanan bir dağ keçisini gördü.

Durumun yetkilileri bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı keçiyi bulunduğu yerden aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedaviye alındı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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