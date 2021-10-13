Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel harekat polislerinin katılımıyla 11 Ekim'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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