Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özel harekat polislerinin katılımıyla 11 Ekim'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.