Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.F.D, İ.Ç. ve T.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.F. D. ile T.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Polis ekipleri kentte farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda 1 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirmiş ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri